Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире в Томске

74-летняя женщина погибла при пожаре в квартире пятиэтажного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

74-летняя женщина погибла при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Томске. Еще 14 человек были спасены, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Дзержинского поступило в дежурную часть в 17:00. На момент прибытия пожарных внутри подъезда и в квартире наблюдалось плотное задымление. Из подъезда спасли 14 человек.

«Пожарными на полу было обнаружено обгоревшее тело женщины 1948 года рождения», – говорится в сообщении.

При пожаре в кухне частично обгорели стены, пол, предметы мебели и быта. Общая площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Огонь удалось потушить в 17:21. Причина пожара устанавливается.