Томским предпринимателям предложили принять участие в опросе по инвестированию

Специалисты выявят проблемы инвестирования в современных реалиях.
Фото: Даниил ОПАРИН
Томским индивидуальным предпринимателям и компаниям предлагают принять участие в анкетировании по вопросам актуальной инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе Законодательной думы региона. Ссылку представили на портале парламента.
Сбор данных проводят совместно с Центром управления регионом. Результаты используют во время заседания “круглого стола”.
Бизнесмены с депутатами проанализируют госпрограмму поддержки капиталовложений, новые подходы. Специалисты выявят проблемы инвестирования в современных реалиях и разработают предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.
Напомним, среди предпринимателей вырос спрос на бизнес-сервисы.