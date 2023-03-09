Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 2:51

Томским предпринимателям предложили принять участие в опросе по инвестированию

Специалисты проанализируют программу господдержки
Дарья Черникова
Специалисты выявят проблемы инвестирования в современных реалиях.

Специалисты выявят проблемы инвестирования в современных реалиях.

Фото: Даниил ОПАРИН

Томским индивидуальным предпринимателям и компаниям предлагают принять участие в анкетировании по вопросам актуальной инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе Законодательной думы региона. Ссылку представили на портале парламента.

Сбор данных проводят совместно с Центром управления регионом. Результаты используют во время заседания “круглого стола”.

Бизнесмены с депутатами проанализируют госпрограмму поддержки капиталовложений, новые подходы. Специалисты выявят проблемы инвестирования в современных реалиях и разработают предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.

Напомним, среди предпринимателей вырос спрос на бизнес-сервисы.