В Томске жители массово жалуются на заваленные снегом дороги

Томск завалило снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 8 марта выпало большое количество осадков. В этот день город завалило снегом. Томичи весь день публиковали в городские паблики сообщения об ужасном состоянии дорог. В основном, недовольство вызывает работа коммунальных служб, которые плохо справились со своей задачей.

Так, например, в группе «Регион-70» томичи задаются вопросом, почему все дороги в гололеде и завалены снегом. На дорогах застревают и автомобили, и пешеходы, которым не легко подобраться к своим домам. Особенно тяжело людям пожилого возраста.

«Сегодня сколько по городу катал ни одной снегоуборочной техники не увидел. 3 легковые вытаскивал и ещё 1 газель за городом на обочине прилегла, стянуло из-за снега, не понятно где дорога, а где обочина», – отметил житель Томска в комментариях к посту.

Кроме того, данная проблема повлияла и на работу общественного транспорта. Так, утром 8 марта, автобусы не могли подняться в гору в Академгородке, из-за чего произошла пробка, транспорт заносило, им приходилось ехать по встречной полосе.

«В пять утра город был ещё чистым, снег резко повалил уже ближе к шести и не кто походу не ожидал такого количества», – пишет еще один томич.

После многочисленных жалоб горожан и.о. мэра Михаил Ратнер распорядился сегодняшней ночью усилить работу по очистке дорог от снега.

«На основных магистралях видно, что идёт расчистка, однако снегопад продолжается. Поэтому распорядился, чтобы и "ТомскСАХ", и подрядчики районных администраций вышли в ночь на уборку города», – сказал Ратнер.