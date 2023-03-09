В 2023 году дополнительно отремонтируют еще два участка дороги Томск - Каргала - Колпашево

Ремонт трассы Томск – Каргала – Колпашево продолжится в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ремонт самой протяженной региональной трассы Томск – Каргала – Колпашево продолжится в 2023 году. Дорожники отремонтируют еще 27,3 км асфальта, сообщила администрация региона.

«Ремонтные работы пройдут на двух участках в Томском и Шегарском районах: с 44 по 58,3 км и с 64,5 по 77,4 км. Контракты на их выполнение заключены еще в прошлом году. Подрядные организации готовятся к выходу на объекты», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Томская область поэтапно отремонтировала уже 215 км данной автодороги. В последующие годы планируется полностью обновить асфальтобетонное покрытие трассы.

Напомним, автомобильная дорога Томск - Каргала - Колпашево протяженностью 309 км является одной из главных трасс региона. Ее ремонтируют уже несколько лет. В 2022 году дорожники привели в нормативное состояние два участка протяженностью 43,5 км.