Похолодание до -11 градусов ожидает жителей Томска в четверг

В Томске похолодает до -11 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске похолодает до -11 градусов в четверг, 9 марта. Днем ожидается порывистый ветер, без осадков, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Температура днем составит -9…-11°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ночью и утром местами возможна изморозь. Ветер северный с переходом на юго-западный днем 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем ожидается -7…-12°С, местами до -17°С. На дорогах местами гололедица.