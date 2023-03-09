Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 0:00

Похолодание до -11 градусов ожидает жителей Томска в четверг

На дорогах местами гололедица
Алёна Мищенко
В Томске похолодает до -11 градусов.

В Томске похолодает до -11 градусов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске похолодает до -11 градусов в четверг, 9 марта. Днем ожидается порывистый ветер, без осадков, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Температура днем составит -9…-11°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ночью и утром местами возможна изморозь. Ветер северный с переходом на юго-западный днем 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем ожидается -7…-12°С, местами до -17°С. На дорогах местами гололедица.