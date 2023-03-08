Сотрудники ДПС поздравили с 8 марта автоледи в Томской области

Инспекторы ДПС ежегодно присоединяются к традиционной акции МВД России «Цветы для автоледи!». Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Международный женский день 8 марта в Томской области инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей с праздником, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы ДПС ежегодно присоединяются к традиционной акции МВД России «Цветы для автоледи!» и создают весеннее настроение на дорогах.

«Останавливая транспортные средства, которыми управляли женщины, полицейские вручали им цветы и открытки-памятки по безопасности, желали здоровья и счастья и безопасных дорог», – говорится в сообщении.

Сотрудники госавтоинспекции напомнили каждой автоледи о безопасности на дорогах, а также об обязательном соблюдении ПДД.

Автомобилистки поблагодарили полицейских за неожиданное поздравление и пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения.