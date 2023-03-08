Еще 127 жителей Томской области заразились COVID-19 за сутки

Сейчас в регионе 163 300 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистку по заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 127 жителей Томской области. Таким образом, сейчас в регионе 163 300 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 299 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 160 705 человек.

В больницы за сутки госпитализировали 22 человек. От коронавируса за сутки скончался 1 пациент. Общее число умерших составило 983 человека.

Северск не входит в общеобластную статистику. По данным ФМБА России, по состоянию на 7 марта, в Северске зарегистрировано 36 084 случая коронавируса, общее число выздоровевших составило 35 725 человек.