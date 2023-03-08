Локомотив столкнулся с автомобилем Lexus на ж/д переезде в Томске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Томске 8 марта на железнодорожном переезде в районе улицы Ижевской одиночный локомотив столкнулся с автомобилем Lexus. Пострадавших нет, задержек в движении поездов не было, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным , столкновение произошло 8 марта около 12 часов на ж/д переезде на пересечении пути необщего пользования и проезжей части улицы Ижевской.

«Предварительной причиной столкновения является нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения. В результате происшествия опасных последствий не наступило, задержки в движении поездов не допущено», – говорится в сообщении.

Томская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта с выездом на место события.