Уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области вырос на 23%

За неделю зафиксировано почти 10 тысяч заболевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области за неделю зафиксировано почти 10 тысяч заболевших ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ относительно предыдущей недели вырос на 23,4%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В целом по Томской области заболеваемость выше уровня эпидпорога на 5,8%, заболеваемость выше в возрастной группе 15 лет и старше на 59,7%.

На территории Томска было зарегистрировано 54,3% всех случаев ОРВИ.

По данным санврачей, на этой неделе выявлено 2 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 1 случай гриппа типа А H3N2, 20 случаев гриппа В, также регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель коронавируса.

В регионе полностью были закрыты 5 школ, частично закрыты 23 класса в 14 школах, а также 9 групп в 7 детских садах.