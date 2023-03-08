Оперативное предупреждение объявлено в Томской области из-за ухудшения погоды

В течении дня ожидается усиление ветра и похолодание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Томской области предупреждают об ухудшении погоды в среду, 8 марта. В течении дня ожидается усиление ветра и похолодание, сообщает мэрия Томска со ссылкой на томский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 8 марта днем ожидается мокрый снег, метели, усиление ветра до 18-23 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Также прогнозируется похолодание.

В этот период жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, соблюдать скоростной режим на дорогах.

Администрация города также сообщила, что в настоящее время в городе на линии работает 60 единиц спецтехники, в том числе максимальное количество плужнощеточных машин – 16, а также 7 пескоразбрасывателей.

Работы проводятся на улице Пушкина, на Московском тракте, на проспекте Ленина, проспекте Фрунзе и др.