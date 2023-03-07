Томичам, участвующим в СВО, выдадут удостоверение ветерана боевых действий единого образца

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Жители Томской области, которые принимали и принимают участие в СВО, получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Кабмин утвердил правила предоставления таких удостоверений, сообщает издание "ФАН".

Добровольцы, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

Отмечается, что кабмин утвердил правила предоставления таких удостоверений. Их будут выдавать военкоматы по соответствующему заявлению. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.