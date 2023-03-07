Женщины Томской области чаще всего работают в торговле и сфере ремонта транспорта

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В Томской области женщины чаще работают в торговле и сфере ремонта транспорта. Всего в регионе работает 246,4 тысячи женщин, сообщает пресс-служба Томскстата.

Статисты отметили, что в лидерах оказались торговля и ремонт автотранспорта — 22,5%, образование — 19,2%, а также социальные услуги и здравоохранение — 12,1%.

Уточняется, что только 34,6% имеют высшее образование, среднее специальное — 23,3%, среднее общее — 20,8%, среднее профессиональное — 19,1%, а общее или вообще никакого — 2,5% работающих жительниц региона.