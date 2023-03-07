Томич разбил разбил мебель и позвал замуж возлюбленную в необычной обстановке

Девушка приняла предложение бойфренда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Томичке сделали необычное предложение руки и сердца. 23-летнюю Алину позвал на свидание её бойфренд Илья. Место встречи он держал в тайне. Молодой человек привёз возлюбленную в комнату-антистресс. В заведении снимают напряжение разбивкой мебели и громкими криками. "Приехали в какой-то кирпичный подвал с пространством. Ведущий сказал перед началом, что нам нужно всё разбивать и отыскать ключ для выхода из комнаты. Поэтому мы разбивали все поэтапно. В конце Илья говорит: “О, там что-то есть”. Он вытащил пакетик. В нём оказалась розовая коробочка с кольцом", - сообщила Алина “АиФ-Томск”.

По словам девушки, с молодым человеком она познакомилась в первый день обучения в вузе. С первых часов они подружились, а позже завязался роман. Пара живёт вместе больше года. Илье удалось удивить и поразить Алину.

"Конечно я ждала предложения, просто не в этот день и не так. Поэтому очень удивилась сначала. Когда всё поняла, то растрогалась. Покричала, поплакала, пообнимались", - поделилась эмоциями томичка.

Как рассказала девушка, ещё несколько дней она находилась в приятном шоке. Она согласилась выйти замуж и очень счастлива.

Напомним, 4% жителей Томска планируют свадьбу в 2023 году.