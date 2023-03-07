Пассажира Kia пострадала в ДТП с трамваем на улице Киевской в Томске

Женщина была доставлена в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полиции опубликовали подробности ДТП с трамваем на пересечении улиц Киевской и Лебедева. В аварии пострадала 68-летняя пассажирка. Женщина была доставлена в больницу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 7 марта на перекрестке улиц Киевская-Лебедева в ДТП с трамваем пострадал человек. По словам очевидцев, женщину забрала реанимация.

Столкновение трамвая с автомобилем KIA произошло около 12:40.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля KIA двигался по улице Киевской и не уступил трамваю.

В результате ДТП, пассажирка автомобиля доставлена в больницу. В момент столкновения в трамвае находились около 20 пассажиров, медицинская помощь никому не потребовалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.