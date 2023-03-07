Порядка 170 крыш очистили от снежных навесов за неделю в Советском районе

Наледь убрали со 167 крыш зданий. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Как сообщили в администрации Советского района Томска, за неделю от снежные навесы и наледь убрали со 167 крыш зданий и выдали 33 предписания на очистку кровель.

Рейды по проверке состояния крыш жилых домов и объектов потребительского рынка в районах города проходят ежедневно. При выявлении навесов, собственнику или организации, обслуживающей здание, выдается предписание на очистку крыши. Работы по ликвидации «снежных шапок» должны быть проведены в трехдневный срок, а потенциально опасное для пешеходов место обозначено сигнальной лентой в кратчайший срок.

Так, за минувшие сутки в Томске силами УК, ТСЖ и собственников были убраны навесы с 40 крыш, еще 23 кровли были полностью очищены от снега.

Напомним, по вопросу очистки крыши горожане могут обращаться в свою обслуживающую организацию (ТСЖ или УК), в администрацию района, по номеру оперативно-дежурной службы Томска - 005, а также напрямую написать специалистам санитарной милиции в Вконтакте и Одноклассниках.