Жители Томска могут купить гроб на колесах из Кемерово

Фото: "Авито"

Странное офисное кресло появилось на популярном сайте объявлений. Оно сделано в виде гроба на колесах. О такой необычной вещи рассказали в журнале о жизни в Кузбасса "Сiбдепо".

Офисная мебель, по словам продавца, является эксклюзивом и имеет 3 цвета обивки: черный, ,белый, коричневый. Данный лот продавец отдает за 25 000 рублей.

"Кресло вращающееся. Сидушка съемная. Под заказ. Цвет обивки любой",- отмечено в объявлении.

Для примера продавец разместил фотографии кресла в трех вариантах. Вдобавок рекламодатель подчеркнул, что товар не б/у, а новый. Продавец показал потенциальным покупателям, как эксклюзивное кресло будет выглядеть в офисе.

Однако приобрести данную покупку можно только в Кемерово. На томских сайтах с объявлениями, к сожалению, оригинального кресло-гроба нет.