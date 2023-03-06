У Жителя Томской области описали полученные за участие в СВО средства

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В Томской области у местного жителя описали полученные за участие в СВО средства. Об этом рассказал сенатор от Томской области Владимир Кравченко в своем телеграм-канале.

Как рассказал сенатор, мужчина сам к нему обратился. Он объяснил, что у него несколько лет назад появились долги и приставы возбудили исполнительное производство. Позже, под списание попали деньги, которые он получил за участие в СВО.

«Напомню, нами одобрен закон, который прямо запрещает взыскивать денежные средства, выплачиваемые должнику, который участвует в спецоперации», — отмечает Кравченко.

Именно с этими словами сенатор обратился в прокуратуру и только после этого участнику спецоперации вернули деньги.

Кравченко также отметил, что при таких случаях необходимо сообщать в органы УФССП. Однако человек, находящийся в зоне боевых действий, далеко не всегда может это сделать.