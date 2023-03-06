Фасады двух исторических зданий Томска будут ремонтировать

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В Томске разработают проектно-сметную документацию для ремонта фасадов двух исторических зданий. Об этом сообщает администрация области.

Уточняется, что здания находятся на проспекте Ленина, 107 и 109, где располагаются музыкальный колледж имени Эдисона Денисова и библиотеки СибГМУ. ПСД будет разрабатывать «Электромонтаж». Данная компания победила на соответствующем конкурсе.

Как отметила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, по результатам разработки проекта подрядная организация должна пройти государственную историко-культурную экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости работ.

Завершить разработку проекта планируется до конца сентября 2023 года. Из областного бюджета на эти цели выделено более 3,2 миллиона рублей.