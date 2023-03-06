Красные ковровые дорожки для борьбы с гололедом предложили постелить жители Томска

Фото: "Регион-70"

Томичи предложили постелить красные ковровые дорожки на дорогах города, чтобы решить вопрос с гололедом на тротуарах. Фотографии с рисованными дорожками были опубликованы в паблике «Регион-70» во «Вконтакте». Дорожки предложили постелить на главной аллее Лагерного сада и на набережной реки Томи. «Лучшее решение в связи с гололедом на тротуарах Томска», — отметили горожане в подписи к фото. Не все томичи поняли, что это всего лишь предложение,, некоторые действительно подумали, что такие дорожки появились в городе.