В центре Томска появится граффити глазами птиц на 120 квадратных метров

Данная задумка будет реализована по просьбе жильцом дома, которые хотят сделать свой двор более уютным. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В центре города появится новое граффити "Томск глазами птиц". Мэрия согласовала большой рисунок, сообщает telegram-канал администрации.

В мэрии рассказали, что граффити будет находится по адресу ул. Советской, 50. Данный проектом предполагается выполнить роспись на трёх подпорных стенах общей площадью около 120 м.кв.

По уточнениям администрации, одна из стен будет оформлена в спортивной тематике. Там же установят парковку для велосипедов. На другой стене, возле парковки для машин, будет рисунок в стиле эволюции транспортных средств. На третьей стене авторы проекта сделают рисунки в стиле комиксов.

"Идея очень интересная – история и достопримечательности Томска будут описаны в диалогах птиц. Таким образом вместо нынешней серости на трёх подпорных стенах появятся познавательные граффити", - прокомментировал и.о.начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

Автор проекта - архитектор Ирина Верёвкина. Специалист отметила, что данная задумка будет реализована по просьбе жильцом дома, которые хотят сделать свой двор более уютным.

Помимо обещанного граффити, во дворе будет выполнено благоустройство придомовой территории.