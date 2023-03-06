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НовостиОбщество6 марта 2023 6:12

Житель Томской области отдал мошенникам более 200 тысяч рублей

Мужчину обманул "полицейский"
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в Парабельском районе 48-летний местный житель отдал мошенникам более 200 тысяч рублей. Мужчину обманул "полицейский", сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на потерпевшего пытаются оформить кредит", - говорится в сообщении.

Спустя какое-то время, мужчине позвонил «сотрудник Центрального банка», который подтвердил всю информацию и убедил установить на свой мобильный телефон приложение для удаленного доступа, с помощью которого аферисты оформили на потерпевшего кредит.

Следуя указаниям мошенников, мужчина перевел денежные средства в размере более 290 тысяч рублей на указанный мошенниками номер счета.