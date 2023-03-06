Томского газовика Андрея Шишко наградили Орденом Мужества за героизм в зоне СВО

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Томского газовика Андрея Шишко наградили Орденом Мужества за решительные действия, которые он предпринял при участии в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте ООО «Газпром трансгаз Томск».

Андрей Шишко отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года.

«Не привык стоять в стороне, когда нужна помощь. Защищать мирных людей — дело чести для любого мужчины», — пояснил томич.

Андрей Шишко получил ранение, когда принимал участие в битве за Артемовск. Президент России Владимир Путин наградил томича Орденом Мужества за решительные действия, которые он предпринял в качестве командира штурмовой группы.

Уточняется, что ранее Шишко служил в спецподразделении МВД, является ветераном боевых действий.