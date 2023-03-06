Цыплята вылупились в инкубаторе Томского сельхозинститута

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Цыплята вылупились в инкубаторе Томского сельскохозяйственного института. Большинство из них – несушки, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на институт.

Как рассказала доцент кафедры охотоведения и зоотехнии, кандидат сельскохозяйственных наук Раиса Фахрутдинова, специалисты провели исследования по влиянию срока хранения инкубационных яиц и температурного режима в период инкубации на будущий пол цыплят.

По ее словам, соотношение самцов и самок цыплят составляет 50-55% и 50-45% соответственно. Несколько опытов было проведено для определения оптимальных условий для увеличения количества несушек. В одном из экспериментов температуру изменили до 10 градусов, при норме в 16, кроме того, срок хранения был изменен с 10 до 6 дней. Это привело к гибели потомства.

В другом эксперименте влажность повысили до 69% (при норме 55-47%). За счет этого из 10 яиц удалось получить пять несушек и два петушка, часть яиц осталась неоплодотворенной.

Эксперименты по получению цыплят при инкубировании на кафедре охотоведения и зоотехнии проводятся последние 3 года.