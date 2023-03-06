«От берегов Чили к Тихому океану»: томский путешественник Ковалевский направляется к острову Пасхи

Перед выходом в Тихий океан, команда провела 2 недели в Чили. Фото: Рушан КАЮМОВ

Экипаж томской кругосветной экспедиции на каркасно-надувном тримаране вышел в Тихий океан. Томский путешественник Евгений Ковалевский вместе со своей командой направляется к острову Пасхи. Об этом сообщается на сайте РГО.

Напомним, в июле 2021 года в Санкт-Петербурге стартовала кругосветная экспедиция Томского отделения Русского географического общества «По пути русских кругосветных мореплавателей» под руководством первого заместителя председателя Томского отделения РГО Евгения Ковалевского.

Капитан судна - чемпион России и Сибирского федерального округа по парусному туризму, член РГО Станислав Берёзкин из Новосибирска.

В феврале 2023 года в команду вступил Егор Музилеев и чихуахуа Пасока, которая может стать первой чихуахуа, преодолевшей Тихий океан на парусном тримаране.

«28 февраля в 11:20 по чилийскому времени кругосветная экспедиция «Russian Ocean Way» начала пересечение Тихого океана»,– говорится в сообщении.

Перед выходом в Тихий океан, команда провела 2 недели в Чили. Капитан тримарана Станислав Берёзкин готовил парусное судно к выходу в океан.

По информации на сайте РГО, в первый же день чалки в порту Талькауано у экипажа украли новый мотор, поэтому в Тихом океане при необходимости команда будет пользоваться старым мотором.

Жители России с большим интересом наблюдают за проектом «По пути русских кругосветных мореплавателей». Путешественникам желают попутного ветра и 7 футов под килем.