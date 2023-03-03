В субботу в Белом Яре пройдет первый после пандемии «Большой Амикан»

Фото: Администрация Верхнекетского района/ВКонтакте.

В субботу, 4 марта, томичей приглашают погулять на празднике охотников «Большой Амикан». Об этом сообщили в администрации Верхнекетского района.

Главное культурного событие Белого Яра начнется в 12 часов. Нужно отметить, что организаторы постарались на славу. Гостей праздника ждут и охотничьи привалы с фотозоной, и ароматные обеды на костре (приготовят уху, строганину, рыбу горячего копчения, ландорики с ягодой, кудяблики), конкурсы и мастер-классы, а еще обряды, танцы, хороводы и выставки самоходной техники и собак.

Напомним, впервые «Большой Амикан» провели в 2018 году. И он сразу был включен в топ-200 лучших туристических событий России. В 2019-м праздник занял в рейтинге уже 4 место. Но из-за ковида мероприятие не проводили в течение двух последних лет.

В этом году в программе заявлены традиционные состязания среди охотничьих команд и охотников в личном зачете. Впервые будут соревноваться молодые охотники в возрасте от 14 до 17 лет, для которых придумали специальный конкурс, – стрельба из арбалета.

Завершится праздник охотничьей эстафетой и заездом на снегоходной технике. Церемония закрытия запланирована на 15 часов.