В Томске около 300 человек получили травмы из-за гололеда

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В Томске с понедельника, 27 февраля, около 300 человек получили травмы из-за гололеда. Пострадало почти 100 детей, сообщает департамент здравоохранения региона.

"По данным территориального центра медицины катастроф, с понедельника, 27 февраля, за медицинской помощью с уличными травмами обратился 281 томич, в том числе 93 ребенка. 25 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы в стационары, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Как заявляет главный внештатный специалист-травматолог и заведующий отделением травматологии ТОКБ Станислава Шагиахметова, высокая вероятность получить травму, если при падении человек инстинктивно выставил вперед руку и перенес на нее весь вес своего тела. При этом избежать перелома или вывиха можно, согнув руки в локтях, а ноги в коленях, упав немного боком, можно амортизировать удар.

Помимо этого, отмечается, что в зимнее время года стоит предпочесть обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе.

В департаменте здравоохранения добавили, что в Томске действуют круглосуточные травмпункты.

- в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49),

- поликлинике № 10 (Профсоюзная, 16, тел. тел. 909-210 (доб. 1604),

- в медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 8 (906) 959-73-72),

- в Центре семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 90-11-09).

Детей примут в больнице скорой медицинской помощи №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04). Также дополнительный пункт приема детского травматолога работает в ЦКБ Клиника «Больничная» (Больничная, 11-г, тел. 90-11-09).