Бывший томский капитан теплохода пойдет под суд за кражу более 20 тонн судового топлива

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В Томске экс-капитан теплохода пойдёт под суд за растрату имущества в крупном размере. В городской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего капитана-сменного механика теплохода по факту растраты в крупной размере, в том числе покушения на это, с использованием служебного положения. Об инциденте сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, с мая по август 2022 года фигурант похитил более 20 тонн судового топлива. Вещество принадлежало “Томской судоходной компании”. Во время очередного перекачивания моряка задержали транспортные полицейские.

Обвиняемый причинил ущерб компании на сумму более 1,1 млн рублей.

Уголовное дело направили в Томский районный суд для рассмотрения по существу.