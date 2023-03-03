«Меня мотивирует коллектив»: как электроэнергетик из Томска нашла себя в молодежной лаборатории синтеза материалов

Арина Гумовская приехала учиться в Томск из Караганды. Фото: предоставлено героем публикации.

К 2024 году в Томске должны появиться 6 молодежных лабораторий на базе научных организаций Томска, которые будут решать актуальные проблемы российской науки. Для молодых ученых – это отличный шанс показать себя и принять участие в разработке важных разработок для будущего страны. В ТПУ уже открылась молодежная лаборатория перспективных материалов в энергетике, где в качестве инженера трудится героиня проекта Сибфм group Арина Гумовская. Как электроэнергетик нашла себя в синтезе перспективных материалов в энергетической отрасли, читайте в новом материале проекта «Будущее за молодыми учеными Томска».

Девушка получила заслуженное звание "Лучший студент ТПУ" в 2022 году. Фото: предоставлено героем публикации.

Еще со школы Арина увлекалась проектной деятельностью. Первое погружение в нее произошло в лицее при ТПУ, куда девушка поступила после переезда в Томск из г. Караганды в Казахстане. С занятий в энергетическом кружке, где ученые и преподаватели университета занимались со школьниками общим развитием в области энергетики и научно-исследовательской работой, Арина ведет отсчет своего пути в науку.

«За время учебы в лицее я участвовала на конференциях и получала дипломы со степенями, которые смогла приложить к своему портфолио на 1 курсе», - вспоминает девушка

Далеко ученый ходить не стала и после сдачи ЕГЭ в 2017 году поступила в Политехнический университет по направлению «электроэнергетика и электротехника». Научным руководителем студентки первого курса стал Александр Пак, который еще и пригласил Арину в свою команду студентов и аспирантов для разработки своего научного направления. Тогда еще кандидата технических наук впечатлило портфолио девушки.

Работы было много, но девушка не забывала о студенческой жизни, которая приносила много позитивных впечатлений. Весь бакалавриат Арина была членом университетской сборной по плаванию. Была вокалисткой в музыкальной группе, которая существовала еще со времен учены в лицее. Сначала были выступления на школьных встречах, а поступив в университет, Арина вместе с группой исполняла песни на вузовских и городских мероприятиях.

Сейчас Арина - студентка второго курса магистратуры. Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас Арина – студентка второго курса магистратуры по направлению «Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей» и инженер лаборатории перспективных материалов в энергетике Томского политехнического университета. Это была новая страница в научном пути девушки, ведь предстояло работать больше с материаловедением, чем с энергетикой.

«Я могла пойти работать электроэнергетиком, но посчитала, что наука - это мой путь, мое место, призвание. Я очень счастлива и рада работать здесь», - поделилась Арина.

Сейчас ученый работает над безвакуумным электродуговым синтезом карбида титанов с использованием биоуглерода.

«Биоуглерод получен с помощью пиролиза биоотходов (скорлупа орехов, цедра цитрусов, хвоя, листья деревьев и т.д.). Исследование показывает, что использование такого типа сырья вместе с порошком титана позволяет осуществить синтез чистого карбида титана», - объяснила ученый.

Это не единственное исследование, над которым работает молодой ученый. Девушка является руководителем проекта «УМНИК», в рамках которого проходят исследования по получению диборида титана электродуговым синтезом. Отчет за первый год работы был успешно принят, и Арина подала заявку на изобретение.

Арина уверена, что томские ученые - самые высококвалифицированные специалисты в Сибири. Фото: предоставлено героем публикации.

И еще одна тема - это получение высокоэнтропийных карбидов тем же методом. Это новый класс материалов, в их состав входят одновременно от четырех до пяти различных металлов и углерод. Отличительная особенность материалов – способность выдерживать высокие температуры и плотность потоков энергии. Исследования выполняются в рамках Российского научного фонда.

Арина уверена, что томские ученые – самые высококвалифицированные специалисты в Сибири. Это подтверждают научные статьи и доклады на международных и всероссийских конференциях, а чтобы заниматься наукой в Томске есть все возможности.

«В Томске имеется высококлассное оборудование для проведения различных исследований, такое как рентгеновские дифрактометры, просвечивающие электронные микроскопы, рентгеновский фотоэлектронный спектроскоп и многое другое. Но самое главное — это специалисты, которые работают в Томске и проводят фундаментальные исследования», - рассказала ученый.

Придает сил к движению вперед Арине отношение семьи. Близкие гордятся достижениями девушки и всегда поддерживают ее начинания и стремления. Желание дальше заниматься наукой дает и коллектив молодежной лаборатории, где сейчас трудится ученый. За время существования сотрудники стали прекрасной и слаженной командой.

«Каждый день, приходя в университет, меня мотивирует коллектив, с которым я работаю. Это люди, которые полны энергии, новыми идеями и задумками, готовые работать над новыми проектами, статьями и изобретениями. Наверное, такой ритм и настроение всегда задает наш научный руководитель, он же заведующий лабораторией ЛПМЭО», - пояснила Арина.

В свободное от работы время ученый совершенствует свои вокальные навыки, чтобы привести мысли в порядок занимается йогой. Ей очень хочется оставить в науке что-то нужное и важное после себя, ведь в этом, по мнению Арины, и заключается смысл работы и жизни ученого.