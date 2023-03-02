Власти Томска предложили жительнице аварийного дома взять ипотеку

Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Томской области.

Томичке, проживающей в аварийном доме, вместо нового жилья, специалисты мэрии предложили оформить ипотеку. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на женщину по имени Екатерина, которая и сообщила журналистам редакции о проблемах с расселением аварийного жилья в городе.

Напомним, женщина проживает в доме, которое еще в 2019 году признали аварийным. В мае 2022 года суд постановил предоставить ей новое жилье вне очереди, но его она ждет до сих пор. Уточним, в злополучной квартире на данный момент прописаны восемь человек: сама Екатерина, ее двое детей, ее мать, брат и две сестры, а также ребенок одной из них. Но постоянно проживают две взрослых, в том числе и женщина, а также трое детей. Мама Екатерины с ними не живет по состоянию здоровья – дома разрушается на глазах. Рядом с ним находится автомойка, которую топят углем, а весь дым идет в сторону дома.

После публикации в «АиФ-Томск», в областном Следкоме завели уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование на особом контроле держит глава федерального Следкома Александр Бастрыкин.

1 марта Екатерина пришел ответ из администрации Томска, в котором ей посчитали ее личный доход и предложили… оформить льготную ипотеку. Или - как вариант - воспользоваться жильем в маневренном фонде.

- Маневренное жилье не подходит для проживания с маленькими детьми, - говорит женщина. - Да и там, честно, говоря, ужасные условия. Все, что нам нужно - то, что положено по суду.

Томичка также отметила, что не оформить ипотеку, потому что не останется денег на проживание. Кроме того, есть и еще одна немаловажная деталь: купив недвижимость в кредит, она лишится права на жилье от администрации взамен аварийного.

- Женщина имеет право на льготную ипотеку или социальную выплату, если подтвердит свою платежеспособность и то, что подходит под иные критерии отбора, - объясняет юрист. – При этом, приобретая в собственность жилье любым из способов, она лишается права на предоставление жилья бесплатно, на заключение договора социального найма, так как ее признают не нуждающейся.

Следует отметить, что бороться за правду женщине приходится одной - ее супруг выполняет боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.