В Томске четыре пенсионерки отдали более 1,5 миллиона ради спасения родных

92-летняя труженица тыла Мария Беликова. Фото: скришот видео "Вести. Дежурная часть. Томск".

Сразу четыре жительницы областного центра стали жертвами телефонных мошенников - они передали аферистам свыше 1,5 миллиона рублей. Курьера удалось задержать, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, 25-летний аферист влился в преступную группу в августе 2022 года. Тогда же мошенники решили «поработать» с детьми войны и тружениками тыла. Пока одни звонили и представлялись родственниками, которые попали в беду, и просили помощи, томич по имени Дмитрий спешил к дому потенциальной жертвы. Именно он забирал деньги у доведенных до отчаяния стариков.

Среди четырех пострадавших от рук мошенников женщин и 92-летняя труженица тыла Мария Беликова, которая лично отдала Дмитрию 200 тысяч рублей, которые долго копила.

- Я собирала больше трех лет эти деньги, - со слезами на глазах рассказывает женщина. Видеозапись выложена в телеграм-канале «Вести. Дежурная часть. Томск». - Я ветеран труда, труженик тыла, вдова. И так обнуливают… Я бы еще не поверила, но позвонила женщина и назвала себя моей внучкой. Такое состояние в тот момент было: все заболело… Я готова была все отдать, лишь бы все хорошо с внучкой было, - вспоминает женщина. - Потом пришел парень. Видно, что молодой, хоть и маску надел. Ими кто-то точно руководит свыше… Но стариков-то уже таких, как мы, не надо обманывать. Старики деньги собирают, чтобы потом дети смогли их похоронить.

Курьера Дмитрия удалось задержать благодаря бдительности еще одной томички. Она заподозрила неладно и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали молодого мужчину при входе в подъезд. Чтобы у него больше не было соблазна обманывать стариков - отправили в изолятор.

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное дело в отношении молодого мужчины возбудили по нескольким статьям и уже передали его в суд для рассмотрения по существу.