Жители Томской области обнаружили червей в питьевой воде из водопровода

В ржавой воде обитают черви. Фото: телеграм-канал "Новости Томска и не только"

Жители села Подгорное Чаинского района Томской области жалуются на ужасное качество воды. В телеграм-канале “Новости Томска и не только” мужчина показал неизвестных ему обитателей водопроводной колонки, похожих на червей. Гражданин возмутился неудовлетворительным состоянием жидкости, за которую приходится платить. По словам автора, ранее специалисты обнаружили в воде кишечную палочку.

Фильтры мгновенно становятся ржавыми, сменные картриджи селяне приобретают коробками, а очистные сооружения в Подгорном отключили. Питьевую воду закупают в магазинах и через специальные аппараты. Принять полноценный душ в Чаинском районе сложно - из крана бежит коричневая вода.

“Я ходил к главе поселения и к исполняющему обязанности Чаинского района. Мне сказали, что обратятся к ресурсникам, водопровод почистят. Но я уже слабо в это верю”, - объяснил селянин “АиФ Томск”.

Напомним, в 2022 году жители села Подгорное Томской области уже находили червяков в питьевой воде.