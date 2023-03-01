Томск стоит в 9-балльных пробках

Томские улицы парализовали километровые пробки. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В столице Томской области транспортный коллапс. Тающий снег на дорогах и разгулявшаяся метель стали причиной огромных пробок, как в городе, так и на подъездах к нему.

Как сообщает портал 2ГИС, город стоит в 9-балльных пробках. За считанные минуты количество аварий с 4 выросло до 12. Судя по красным линиям – сложности с проездом наблюдаются на всех улицах города. Отметим самые серьезные заторы: на Нахимова от моста до Транспортной площади и дальше по Елизаровых до проспекта Кирова, на Красноармейской и Яковлева, на проспекте Фрунзе – из-за аварии парализовало и Комсомольский проспект, и Шевченко, и Герцена. Стоит проспект Ленина – от Иванова до Трифонова. Причем стоят не только автомобилисты, но и общественный транспорт.