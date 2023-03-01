Жительнице Томской области удалили редкую опухоль

Фото: Департамент здравоохранения по Томской области.

В Томске 85-летней местной жительнице удалили редкую опухоль. Спасти жизнь томичке вызвались специалисты хирургического торакального отделения ТОКБ, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Как рассказали в облздраве, у женщины была опухоль средостения диаметром 5 см. В отделении ежегодно оперируются десятки больных пожилого и старческого возраста, но обширные операции пациентам 84-85 лет — это большая редкость. Женщина перенесла хирургическое вмешательство хорошо, и спустя неделю была выписана из стационара.

"Пациентке сделали КТ и диагностировали новообразование — опухоль средостения диаметром 5 сантиментов, которая находилась рядом с сердцем. Современные торакальные технологии позволяют нам выполнять малотравматичные вмешательства через прокол размером буквально 10 мм, что и было сделано в данном случае", - прокомментировал заведующий отделением торакальной хирургии ОКБ, главный внештатный специалист-торакальный хирург облздрава, доктор медицинских наук Евгений Топольницкий.

По словам специалиста, операция прошла быстро. Без учета наркоза она шла 20-25 минут.