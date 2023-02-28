Житель Томска заставил прослезиться мужчин на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Павловский. Фото: скриншот видео из соцсетей проекта "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! (All Together Now)"

27-летний Сергей Павловский из Томска снес жюри и зрителей своим исполнением песни «Там нет меня». Благодаря высокой оценке – 95 баллов из 100 – томич вышел в финал телешоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщает паблик уникального вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» ВКонтакте.

Сергей настолько проникновенно исполнил песню, написанную Игорем Николаевым (ранее ее исполнял Владимир Пресняков), что зал прослезился, в том числе и мужчины. А ведь на первых звуках мелодии Этери Бериашвили заявила, что эта песня - «очень серьезная вещь».

- Да, и очень тяжелая. Ее очень легко испортить, - добавил Сергей Лазарев.

Тем не менее, музыканты со стены стали вставать со своих мест уже на 30-й секунде исполнения песни, а подпевать на 35-й. Раскрылся Сергей Павловский на втором куплете.

Жюри под впечатлением. Фото: скриншот видео из соцсетей проекта "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! (All Together Now)"

- Меня просто снесло! - признался потом Николай Басков. - С самого начала твое выступление было непредсказуемо. Сравню его так: в начале ты сел на самокат, а закончил на огромном скоростном поезде.

Очень много теплых слов было сказано в адрес томича. Оказалось, что многие следят за его профессиональным развитием, потому что влюблены в его голос. Другие отмечали, как естественно он вызывает эмоции у зрителей: не доказывая, не показывая, а проживая их.

- Я смотрю, выходит птенчик Сергей, а потом ка-а-ак запоет соловьем! Браво, Сереж! - похвалил Сергея Александр Буйнов.

- Это сгусток какой-то энергии, и очень серьезный сгусток! Сергей, твое выступление - мини-спектакль от начала и до конца. Ты держал образ до конца! И не было в нем ничего деланного. Все движения рождались от исполнения, естественно. Это одно из ярчайших твоих выступлений. Ты переплюнул самого себя в прошлом сезоне. И показал рост, что самое главное, - отметил Сергей Лазарев своего тезку.

Почти все поют. Фото: скриншот видео из соцсетей проекта "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! (All Together Now)"

В результате зрительских голосований житель Томска занял первое место в тройке лидеров. И теперь будет бороться за победу в финале музыкального шоу. Напомним, в качестве главного приза заявлены 1 миллион рублей и ротация в эфире музыкальной радиостанции. Кстати, на официальной странице вокального шоу идет голосование за артистов. Поддержите Сергея Павловского.