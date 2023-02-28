Томская дума назначила спасателям и пожарным пенсию по выслуге лет

Фото: ГУ МЧС России по Томской области.

28 февраля депутаты Законодательной думы Томской области внесли поправки в региональные законы «О пожарной безопасности» и «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях». Согласно им, для спасателей и пожарных, которые работали в районных подразделениях МЧС России и вышли на заслуженный отдых, будет установлена ежемесячная выплата. Точно такая же, как у федеральных коллег. Цель внесенных поправок – повысить уровень социальной защищенности этой категории граждан.

Уточним, томские спасатели и пожарные, вышедшие на пенсию, будут получать доплату в размере величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения по соответствующей группе территорий региона: около 15 тысяч рублей для южных районов и 16,5 тысячи для северных. На эти цели в областном бюджете заложили 4 миллиона рублей.

Новая выплата положена тем сотрудникам противопожарной службы Томской области, которые в возрасте 50 лет отработали в ведомстве не менее 25 лет. Для спасателей возрастные требования иные – возраст 40 лет и не менее 15 лет стажа. При этом и те, и другие не должны получать пенсии, которые предусматривает законодательство Российской Федерации.