В Томской области сократят профицит бюджета на 1 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 28 февраля, состоится 18-е собрание Законодательной думы Томской области. Депутаты собираются принять поправки в региональный бюджет 2023 года. Об этом говорится в повестке на портале обладминистрации.

«Общий объем расходов увеличен на 947 миллионов рублей, профицит областного бюджета уменьшен на 947 миллионов рублей. Изменения обусловлены увеличением расходов за счет средств областного бюджета по дорожному фонду», - сказано в сообщении.

Всего в повестке анонсировано 40 вопросов к обсуждению. Среди них - законопроект о заготовке древесины для собственных нужд, выплаты для пожарных и спасателей.