Томский военный суд оштрафовал лейтенанта на 100 тысяч из-за двух тысяч рублей

Томский военный суд. Фото: 2-й Восточный окружной военный суд/Телеграм.

Томский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор лейтенанту А. Как следует из информации, размещенной на сайте надзорного ведомства, мужчина, временно исполняя обязанности командира роты, получил от военнослужащего деньги. Сумма была небольшая – две тысячи рублей. Но за них лейтенант пообещал включить в список лиц, подлежащих увольнению после принятия присяги, и этого бойца. При этом врио командира роты ничего делать не пришлось: фамилия военнослужащего изначально числилась в данном списке.

С учетом всех обстоятельств суд назначил лейтенанту наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.