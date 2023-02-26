Томск вошел в топ-городов с высоким культурным капиталом

В небольших городах объекты культуры более востребованы, чем в мегаполисах. Фото: Оксана ЗУЙКО

Томск, Архангельск, Белгород, Вологда и Петрозаводск - города с самым высоким культурным капиталом. Об этом сообщили «Известия», изучив новое исследование Высшей школы экономики. При этом две столицы России - Москва и Санкт-Петербург - не вошли и в десятку: первая заняла 28 строчку рейтинга, а вторая - 13-ю.

Результаты ученые объясняют тем, что у жителей небольших городов есть больше свободного времени, поэтому они чаще посещают объекты культуры, а также могут спокойно разобраться во всем с помощью того же интернета. В то время, как в мегаполисах большинство заняты карьерой и пресыщены выбором, поэтому реже используют доступные культурные блага.

Итак, в первой десятке с «наибольшим культурным капиталом» расположились Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Результаты исследования Высшей школы экономики основаны на анализе 78 населенных пунктов с населением от 250 тысяч человек.

Кстати, у каждого города были свои преимущества в той или иной сфере. Например, в Сочи (24 место) высокий фактор коммуникативности – здесь много коворкингов по отношению к численности населения.