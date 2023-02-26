Легкий заработок обернулся для томички потерей 100 тысяч рублей

Женщина вложила в "инвестиции" более 100 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Кировского района Томска стала жертвой интернет-мошенников. Как сообщили в УМВД России по Томской области, женщина решила найти дополнительный источник дохода. Выбор пал на всемирную паутину, где в одной из соцсетей она нашла «торговую платформу», которая предлагала «проинвестировать и преумножить» свои накопления.

После регистрации с ней связался «специалист-брокер». Он убедил томичку в реальности «легкого заработка» и необходимости перевода ее личных средств на виртуальный счет. В течение месяца под чутким руководством мошенника женщина перевела по указанным реквизитам более 100 тысяч рублей. Вот только ни получить назад свои деньги, ни тем более «заработанные инвестиции» она в итоге не смогла.

По данному факту следователи СО ОМВД России по Кировскому району Томска возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». И в очередной раз призвали жителей Томской области к бдительности при общении с незнакомыми людьми: мошенники умело вводят в заблуждение, предлагая «легкие способы» заработков, «выгодные» кредиты и неожиданные большие «выигрыши». Как правило, они не дают время на раздумье, постоянно держат связь с потенциальной жертвой и убеждают, что для получения «большей выгоды» нужно всего лишь перевести небольшую комиссию или заплатить символический взнос. При этом очень часто представляются сотрудниками серьезных ведомств – банк, полиция и т.д.

УМВД России по Томской области обращается к гражданам: никогда не совершайте действия, связанные с денежными расходами с вашей стороны в пользу незнакомых или малознакомых людей; не переводите деньги на сотовый телефон или банковскую карту незнакомцам, какими бы причинами они ни объясняли сложившуюся необходимость.