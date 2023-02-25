В Томске 25 февраля синоптики обещают -7 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 25 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем ожидается небольшой снег. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбик термометра днем будет показывать до -7°С. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируют небольшой, местами умеренный, мокрый снег.

«Температура днем -5…-10°С, по юго-востоку -4…+1°С», - сообщают синоптики. Ветер будет дуть западный 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

На дорогах Томска и области сильная гололедица.

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