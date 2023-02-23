«Мне хочется оставить след в истории»: зачем 3D-принтеру чернила для создания электроники и как напутствие учителя привело томского ученого в приборостроение

В детстве Сергей уделял особое внимание изучению физики. Фото: предоставлено героем публикации.

Долгая сибирская зима способствует работе молодых ученых в лабораториях. Так видит одну из гипотез успешного развития науки в Томске Сергей Артищев, руководитель лаборатории печатной электроники ТУСУРа и герой проекта Сибфм групп «Будущее за молодыми учеными Томска». В окружении ученого всегда было много деятелей науки, даже в детстве, когда его преподаватель по физике предрек его будущее инженерное образование. Почему Сергею ближе исследовательская работа, зачем нужны чернила для изготовления печатных плат и как в работе помогает пазл на 18 тысяч деталей – читайте в нашем материале.

Выбор стоял между университетами Кыргыстана и ТУСУРом, в котором Сергею уже удалось побывать на олимпиаде. Фото: предоставлено героем публикации.

В детстве Сергей уделял особое внимание изучению физики. Жил он в Кыргыстане, в селе Беловодское, что в 40 км от Бишкека. Родители следили за обучением мальчика, помогали, иногда даже заставляли учиться. С учителями ему несказанно повезло, особенно с преподавателем по любимому предмету. Алексей Сторожков, рассказал Сергей, внес особый вклад в его обучение. После уроков он оставался с ним для решения задач повышенной сложности. В каком-то смысле, он и предсказал его будущую профессию.

«Мне нравилось, что в перерывах между задачами он рассказывал что-то интересное из мира науки или истории из своей жизни и давал советы, которыми я пользуюсь и по сей день. В один из таких моментов он внимательно посмотрел на меня и сказал, что я стану инженером», - вспоминает Сергей.

Уже в старших классах учитель стал готовить молодого человека к олимпиадам. В 11 классе, благодаря усиленной подготовке, он вышел на республиканский уровень, что позволило ему отправиться на международную олимпиаду в Шанхай.

«Поездка в Шанхай во многом определила мой дальнейший путь. Воодушевленный своими достижениями я понимал, что нужно развиваться дальше в направлении, связанном с физикой. Я начал задумываться куда же поступать», - рассказал ученый.

Первые два курса прошли на одном дыхании, а на третьем Сергей попал в студенческое конструкторское бюро «Смена». Фото: предоставлено героем публикации.

Выбор стоял между университетами Кыргыстана и ТУСУРом, в котором Сергею уже удалось побывать на олимпиаде. Учеба в России, вдали от дома выглядела сложной, но перспективной целью, и решение о переезде было принято. Выбор пал на направление «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».

Первые два курса прошли на одном дыхании, а на третьем Сергей попал в студенческое конструкторское бюро «Смена». Работа над одним из проектов раскрыла потенциал исследователя в ученом.

«Пока мои одногруппники в рамках группового проектного обучения проектировали и собирали корпус, печатные платы, панель управления и прочие модули прибора, мне приходилось моделировать, заниматься расчетами и проводить эксперименты. Это было близко мне по духу», - рассказал герой.

Фото: предоставлено героем публикации.

Возможность узнать устройство мира через физику, открывать что-то новое для себя, испытывать азарт при проверке гипотезы привели его к делу, которым он занимается и по сей день.

«Когда ты понимаешь суть явления или принцип работы, начинают появляться идеи, а как еще это можно применить. Для меня одним из мотивирующим факторов заниматься наукой является возможность принимать участие в создании чего-то нового», - объяснил наш герой.

Инженер-конструктор – значимая и востребованная профессия. Осознание этого факта к Сергею пришло ближе к четвертому курсу. Из простых резисторов, транзисторов и прочих компонентов инженер способен смастерить практически любое электронное устройство. В этой специальности переплетаются технические и творческие аспекты.

«Конструктор должен не только знать, как работает устройство на уровне схемотехники, какие физические принципы лежат в основе его работы, но и сделать его надежным, эстетичным и эргономичным, чтобы конечному пользователю было удобно, приятно и понятно им пользоваться», - поделился Сергей.

Сейчас Сергей занимается приборостроением и руководит лабораторией печатной электроники ТУСУРа. Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас ученый занимается приборостроением и руководит лабораторией печатной электроники ТУСУРа. Один из проектов команды – принтер, который может наносить проводящие и диэлектрические чернила. С его помощью можно быстро изготовить новую плату, изменяя ее топологию в электронном файле. Работа по изготовлению опытного образца такого устройства проводится совместно с коллективом научно производственного центра «Полюс».

«Как бы банально это не звучало, но мне хочется оставить след в истории. Но не просто «наследить» в виде публикации и т.п., а сделать устройство или технологию, которая принесет пользу. Надеюсь и наш принтер печатных плат в скором времени будет стоять не только в промышленных цехах и лабораториях, но и на столе у радиолюбителей», - рассказал о своей мечте Сергей.

Томские вузы, считает наш герой, не просто кузница кадров, но и мощный научный центр. Ученому всегда приятно читать новости о достижениях своих коллег, в особенности, когда он знаком с ними лично. Его достижениями, в свою очередь, гордятся его родные, он постоянно ощущает их поддержку.

«Иногда я, как и многие ученые, с головой погружаюсь в работу. Наверно, жена и дети в такие моменты хотят, чтобы я реже задерживался допоздна на работе», - поделился ученый.

С ростом должностных обязанностей свободного времени остается намного меньше. Его Сергей предпочитает проводить со своей семьей. Любит прогуляться наедине со своими мыслями, такие моменты помогают «перезагрузиться» и обдумать новые идеи.

А еще ученый любит собирать пазлы. Его мечта - до конца собрать «мегапазл» на 18 тысяч деталей. Этот процесс служит для него своеобразной тренировкой для мозга, когда нужно искать взаимосвязи между деталями и выстраивать их в единое целое. В науке, считает Сергей, процесс аналогичен – из малых достижений отдельных ученых складывается единая картина мира.