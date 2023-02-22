В Томске очистят от надписей фасады зданий на Кошевого и Толстого

Фото: пресс-служба администрации города Томска.

В Томске главы районов вместе с профильными специалистами и представителями управляющих компаний регулярно обходят подведомственные территории. Проверяют улично-дорожную сеть – состояние проезжей части и пешеходных зон, детских площадок, фасадом домов и остановочных комплексов и многое другое. Горожане, кстати, тоже могут присоединиться к делегации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в Кировском районе проинспектировали улицу Студенческую и прилегающие к ней дворы. И выяснили, что у дома №86 на Белинского нужно очистить козырьки над входами в подъезды, а на Студенческой, 51 и 55 убрать навесы и сосульки с крыш. Для оперативного устранения замечаний управляющим компаниям выдали предписания.

В Советском районе оценивали благоустройство и санитарное состояние дворов по улицам О. Кошевого и Л. Толстого. В итоге решено на Кошевого, 66 и Л. Толстого, 79 очистить фасады зданий от объявлений и надписей. В доме №77 на Л. Толстого вместе с жильцами решить вопрос по содержанию детской площадки, а в доме №79 запланировать демонтаж старых спортивных сооружений.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что информация о планируемых обходах - дата, место сбора и маршрут - регулярно публикуется на сайте мэрии и в соцсетях.