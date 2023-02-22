В праздничные выходные в Томске будут работать два мобильных пункта вакцинации от ковида

Привиться от ковида можно и в праздничные выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 23 по 26 февраля в Томске будут работать два мобильных пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Так, томичи смогут поставить защиту от опасного инфекционного заболевания в медсанчасти №2 (Томск, ул. Бела Куна, 3). Пункт будет работать с 23 по 26 февраля, время приема пациентов - с 10 до 14 часов.

Второй мобильный пункт будет открыть в торговом центре «Лето» (Томск, ул. Нахимова, 8, стр. 13). Режим работы – 25 и 26 февраля с 11 до 17 часов.

Напомним, при обращении в мобильные пункты необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.

Как уточнили в облздраве, с начала 2023 года прививку от новой коронавирусной инфекции, которая страшна своими осложнениями, поставили 12 916 человек.