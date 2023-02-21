Житель Томской области после конфликта с супругой поджёг дом и лёг спать

Часть здания полностью сгорела, жильцы не пострадали. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

По данным пресс-службы регионального УМВД, в отдел полиции по Кривошеинскому району сообщили о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Володино по улице Советской. Языки пламени заметил сосед и вызвал спасателей. Часть здания полностью сгорела, жильцы не пострадали.

Объект находился на балансе у сельской администрации, пожар нанёс материальный ущерб на полмиллиона рублей.

В ходе проверки обстоятельств произошедшего, полицейские допросили спасённого 28-летнего мужчину. Он проживал в доме с женой. По словам местного жителя, причины возгорания ему неизвестны. Однако позже томич признался в причастности к поджогу.

Как рассказал фигурант, днём он поссорился с супругой. Возлюбленная уехала, а муж разозлился и в порыве гнева решил устроить пожар. Он бросил горящую бересту к поленьям у печи и лёг спать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путём поджога.