В Томской области осудили подполковника за лестницу и турник

Военнослужащему запретили два года занимать госдолжности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 февраля Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор подполковнику за взятки в виде имущества на общую сумму в 23 430 рублей, а также - за попустительство по службе. Об этом сообщает пресс-служба военного суда.

Как стало известно, подполковник занимал руководящую должность. Однажды в своем служебном кабинете он попросил заместителя гендиректора одной компании передать ему на безвозмездной основе «13 лестничных ступеней и лестничную площадку», причем определенных размеров. Мужчина, понимая, что у военнослужащего есть связи, с помощью которых он может негативно повлиять на нормальную деятельность предприятия, согласился. На следующий день он направил своего подчиненного в строительный магазин, где тот оплатил необходимый товар, а подполковник самостоятельно забрал. «Покупка» вышла на 13 200 рублей.

Чуть позже военному понадобился металлический турникет для подтягиваний и металлическая табличка с указанием адреса и номера дома. Просьба снова была адресована старому знакомому. В ноябре 2021 военнослужащему передали турник (стоимость 5950 рублей) и табличку (4280 рублей).

Приговор постановлен в особом порядке. Суд решил, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами.

Подполковнику за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом смягчения наказания на основании части 5 статьи 72 УК РФ, назначили штраф в размере 130 тысяч рублей. А также на 2 года лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Приговор в законную силу не вступил.