Аферисты придумали новую схему хищения денег у жителей Томской области

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С января 2023 года мошенники используют новую схему хищения денег у жителей Томской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЗАТО Северск.

«Злоумышленник, используя электронные технические устройства, сотовую связь и доступ к сети Интернет, на Едином портале государственных услуг РФ инициирует направление потенциальной жертве сообщения (посредством смс-сообщений или писем на электронную почту) с буквенно-цифровым кодом. После чего звонит на сотовый телефон (преимущественно звонки осуществляются с помощью интернет-мессенджера WhatsApp)», - говорится в сообщении.

Далее аферист представляется сотрудником "Госуслуг". Он сообщает, что для получения справки о перерасчете пенсии, налогов, 2-НДФЛ или другой актуальной услуги нужно назвать поступивший код. Если человек называет код из смс, мошенник получает доступ для восстановления входа в личный кабинет "Госуслуг" томича. Там он меняет пароль, чтобы реальный владелец аккаунта не смог оперативно восстановить доступ.

«Жертве предлагают в течение установленного срока перевести денежные средства на обозначенный счет (банковскую карту, QIWI-кошелек, номер телефона), в обмен на что ей будет сообщен новый код доступа к личному кабинету. При этом вне зависимости от результата, принятого жертвой решения, злоумышленник от имени данного лица на Едином портале государственных услуг РФ заказывает и получает документы, содержащие персональные данные», - пояснили в сообщении. Личные данные могут быть использованы преступниками для оформления имущественных обязательств или хищения денег.