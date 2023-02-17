Прокуратура помогла восстановить пенсионные права 34 жителям Томской области

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В 2022 году прокуратура провела проверки по 44 заявлениям жителей Томской области о нарушении пенсионных прав. После предъявления исков негосударственный фонд вернул незаконно полученные накопления 34 человекам. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

«На основании заявлений застрахованных лиц, договоров об обязательном пенсионном страховании, подписанных от имени заявителей, средства их пенсионных накоплений переведены из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд. При этом какие-либо договоры они не подписывали», - сказано в сообщении. Изменения о переводе накоплений были внесены в единый реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда России на основании поддельных подписей.

Прокуроры направили в суды 44 иска к негосударственному пенсионному фонду. Они потребовали признать договоры об обязательном пенсионном страховании недействительными. Права 34 человек уже восстановлены. Уточняется, что предыдущему страховщику вернули накопления томичей в размере более 2,8 млн рублей.

«Исполнение остальных судебных решений находится на контроле», - добавили в пресс-службе надзорного органа.