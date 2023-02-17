Томский губернатор открыл Год педагога и наставника в регионе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 17 февраля, губернатор Владимир Мазур на торжественной церемонии в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования дал старт Году педагога и наставника в регионе.

Губернатор поблагодарил педагогов за труд, отметив большую значимость профессии и работы с детьми.

«Во все времена архиважная задача - формировать главные ценности у молодого поколения, - подчеркнул Владимир Мазур. - Это любовь к семье, работе, Отчизне, чувство единения со страной и народом. Учителя нашей области с этой задачей отлично справляются: мы видим это по письмам наших школьников солдатам на фронт».

Глава региона рассказал о том, что делает власть для развития инфраструктуры образования. Владимир Мазур напомнил, что при поддержке Президента России Владимира Путина по всей области будут построены 16 школ. В рамках программы партии «Единая Россия» «Наша школа» продолжается и школьный ремонт: в ближайших планах - ремонт 54 учреждений.

«От профессионализма педагогов, отношения к делу и детям зависит качество образования, а в конечном счете – будущее нового поколения и всей страны, - подчеркнул Владимир Мазур. - Я принял решение повысить оклады учителей, окладную часть в итоговой заработной плате, ежемесячные выплаты народным и заслуженным учителям. Прошу профильный департамент и глав муниципалитетов держать это на контроле - достаток педагогов должен расти».

Глава региона заявил о поддержке учителей, которые интересно и нестандартно преподносят детям материалы школьной программы, поручив департаменту общего образования провести фестиваль нескучных уроков, по итогам которого наградить лучших педагогов грантами на стажировки.

Губернатор принял участие в закладке капсулы с посланием педагогам будущих лет, которую откроют в 2053 году. Послание от имени учителей написал директор Губернаторского Светленского лицея, народный учитель России Александр Сайбединов.

«Уверен, новые поколения педагогов и спустя 30 лет будут учить детей разумному, доброму, вечному», - отметил Владимир Мазур после закладки капсулы.

Участие в открытии Года педагога и наставника также приняли заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмил Огородова, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, митрополит Томский и Асиновский Ростислав и другие.