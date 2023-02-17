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НовостиОбщество17 февраля 2023 5:57

Подготовительные работы по строительству МТК стартовали в Томске

Единственным участником аукциона был "Автодорстрой"
Анастасия Талалаева
Архив КП

Архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Томской области по результатам конкурса заключила контракт на строительство МТК с компанией из ХМАО ("Автодорстрой", холдинг "Сибирский центр логистики"). Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Комиссия "Томскавтодора" одобрила подписание договора с единственным участником торгов. Стоимость работ "Автодорстроя" составит 5,5 миллиардов рублей, строительство должны завершить в августе 2026 года.

Напомним, малое транспортное кольцо появится в южной части города. Планируется завершить работы за несколько этапов: переустройство линии электропередачи, перемещение газораспределительных сетей, строительство четырехполосной дороги с двумя путепроводами, транспортными развязками и двумя объездными дорогами.