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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:45

Из Светлого вывезли 250 тонн снега

В поселке расширяют дороги и перекрестки
Екатерина Яганова
Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

16 февраля подрядчики администрации Октябрьского района убрали и вывезли из поселка Светлый снег. Как сообщили в мэрии Томска, дорожники расширили Т-образный перекресток для безопасного проезда жителей. Кроме того, спецтехника убрала снежные массы с центральной улицы поселка.

В уборке участвовали четыре единицы спецтехники - два самосвала и два погрузчика. За световой день с поселковых улиц вывезли около 100 тонн снега, а к концу рабочей смены планировали убрать еще 150 тонн.

- Администрация очищает въезд в поселок - место, где проезжает большое количество машин, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский. - Наша задача - обеспечить безопасное дорожное движение для жителей, чтобы не было снежных куч и спрессованного снега на дороге и вдоль нее.

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Фото: пресс-служба мэрии Томска.